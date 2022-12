Kandidaat-opvolgers Evenepoel hebben afspraak op Montjuïc: daar op tweede dag van Vuelta al aankomst bergop

Wie kan de opvolger van Remco Evenepoel worden en volgend jaar de Vuelta winnen? Een renner die op de Montjuïc al uitpakt, misschien.

De organisatie van de Vuelta heeft meer details vrijgegeven over het openingsweekend van de editie van 2023. Het was reeds bekend dat die zou beginnen met een ploegentijdrit in Barcelona. De profielen van de eerste twee ritten zijn nu bekend.

Wat die ploegentijdrit betreft, valt op dat het tweede deel hiervan zich afspeelt op een glooiend parcours. De start van de tweede etappe vindt plaats in Mataró. Het zal bij die eerste rit in lijn meteen klimmen geblazen zijn, met Coll de Sant Bartomeu en Coll d’Estenalles, beklimmingen van respectievelijk derde en tweede categorie.

KANS VOOR PUNCHERS

De beslissing valt echter op de Montjuïc, een helling in Barcelona. Daar zal een eerste aankomst bergop liggen, al is het een aankomst die niet enkel voor klimmers maar ook voor punchers een mooie kans biedt. In 2012 legde Philippe Gilbert er nog de basis voor zijn ritwinst. Remco Evenepoel komt volgend jaar niet aan de start van de Vuelta.