Tom Dumoulin kijkt met glimlach terug op grote boodschap in de Giro: "Heeft verhaal alleen maar beter gemaakt"

Tom Dumoulin won in 2017 de Giro, maar er ging veel vooraf aan die overwinning.

Tom Dumoulin stopte dit jaar definitief met wielrennen. De Nederlander won één grote ronde in zijn carrière, de Giro in 2017. Die eindwinst ging niet zonder slag of stoot, met zelfs een grote boodschap tijdens een rit.

Dumoulin stond voor rit 16 bijna drie minuten voor op de concurrentie met onder meer Quintana en Nibali. Maar toen liep het mis in een rit met twee keer de Stelvio en de Mortirolo.

"Ik was bang dat ik een hongerklop zou krijgen, zodat ik heel veel ben gaan eten. Ik had eigenlijk al een volle buik, maar besloot er vlak voor de top van de Stelvio toch nog een reep in te gooien en die viel helemaal verkeerd", zegt Dumoulin bij Het Nieuwsblad.

In de vallei van de Stelvio kon Dumoulin het niet meer houden en moest hij aan de kant om een grote boodschap te doen. "Ja, daar kijk ik met een glimlach op terug, want dat heeft het verhaal van die Giro alleen maar mooier gemaakt." Dumoulin won de Giro door in de afsluitende tijdrit genoeg tijd terug te pakken op leider Quintana.