Hongaars kampioen Attila Valter nu toch naar Jumbo-Visma: "Twee jaar geleden al gesprekken"

Attila Valter maakt de overstap van Groupama-FDJ naar Jumbo-Visma.

Attila Valter (24) hield Remco Evenepoel vorig jaar van het dragen van het roze in de Giro. De Hongaar reed toen voor Groupama-FDJ maar had blijkbaar toen al voor Jumbo-Visma kunnen rijden, waar hij de komende drie jaar zal rijden.

Op de mediadag van Jumbo-Visma in Amsterdam vertelde Valter dat hij al eerder werd benaderd, toen zijn ploeg CCC ten onder ging. "Twee jaar geleden had ik al gesprekken met de ploeg, maar ik vond het nog een te grote stap. Ik ben blij dat ze me niet vergeten zijn."

Bij Jumbo-Visma zal Valter waarschijnlijk meer in dienst moeten rijden. "Ik hoop hier wedstrijden te winnen, al zal ik voor Jonas en Primoz rijden als zij beter zijn. Ik wil vooral als renner beter worden. Simpel gezegd kan iedereen hier winnen en presteren. Al hoop ik op een dag deel uit te maken van het achttal dat naar de Tour gaat."