Alicia Franck (32ste) niet te spreken over parcours in Gavere: "Dacht dat we nog altijd spreken over veldrijden en niet veldlopen"

Het was niet de dag van Alicia Franck in Gavere, die zelfs haar slechtste uitslag van het seizoen neerzette.

Alicia Franck eindigde in Gavere op een 32ste plaats, op 6'48" van winnares Shirin van Anrooij. Lager eindigde Franck dit seizoen dan ook nog niet. Conditioneel gaat het steeds beter vindt Franck, het kwam er alleen niet uit in Gavere. "Ik verwacht dat ik in een van de komende crossen voor een uitschieter kan zorgen", zei ze bij Het Nieuwsblad.

Franck wijt haar mindere prestaties ook aan de aanpassingen van het parcours in Gavere. "Ik dacht dat we hier nog altijd spreken over veldrijden en geen veldlopen? Ik weet dat het lopen erbij hoort, maar de verhoudingen werden toch wat scheef getrokken. Op zeker één derde van de omloop moesten we van de fiets. Dat lijkt me toch niet de norm van een veldrit", was ze scherp achteraf.

Dinsdag in Zolder staat Franck opnieuw aan de start. Daarna staat ze ook aan de start in Loenhout (30/12), Gullegem (7/01) en Zonhoven (8/01). Met die vier crossen wil ze zich voorbereiden op het BK in Lokeren, dat op 15 januari wordt gereden in Lokeren.