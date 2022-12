Renners moeten zich via 16 wedstrijden voor het WK gravel plaatsen

Voor het WK gravelracen in 2023 moeten de renners zich via 16 wedstrijden kwalificeren. Dat heeft de UCI bekendgemaakt.

In 2022 was er het allereerste WK gravelracen. Gianni Vermeersch kroonde zich in Veneto tot de 1e wereldkampioen in het gravelracen.

Veneto zal ook in 2023 het WK gravel organiseren. Daarvoor zullen deelnemers zich moeten kwalificeren.

In 2023 zal de Gravel World Series 17 manches tellen. Op de laatste manche na, die na het WK komt, tellen die manches mee voor de WK-kwalificatie in 2023. Daar hoort ook een manche op Belgische bodem bij. Op 26 augustus gaat de Houffa Gravel door.