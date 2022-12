Vingegaard komt met plechtige belofte: "Ik zou me als fan ook afvragen of we niet voor de gek worden gehouden"

Jonas Vingegaard gaat geen onderwerp uit de weg. De Deen beseft dat fans zich wel eens afvragen of het wel normaal is welke fysieke prestaties er geleverd worden aan de top in het profwielrennen.

In het Algemeen Dagblad is een interview verschenen met Vingegaard waarin ook een heel delicaat thema wordt aangehaald: dopinggebruik in het wielrennen. De Tourwinnaar stoort zich er niet aan dat daar af en toe vragen over gesteld worden. "Ik zou me als fan ook afvragen of we niet voor de gek worden gehouden."

We moeten het onderwerp niet wegstoppen

Desondanks is de klimmer van Jumbo-Visma er wel van overtuigd dat het wielrennen veel cleaner geworden is in de loop der jaren. "Het gaat langzaam beter, maar we moeten het onderwerp niet wegstoppen. Als je vals speelt, moet je weg zijn."

Vingegaard komt alvast met een belofte aan alle wielerfans. "Ik ga de boel nooit belazeren. Ik wil bewijzen dat het kan zonder doping."