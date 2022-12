Intermarché-Circus-Wanty stelt zijn nieuwe opleidingsploeg voor: "Zoals de beginjaren"

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn nieuwe opleidingsploeg voorgesteld. Ex-renner Kévin Van Melsen is de teambaas.

Al maanden was er al veel te doen rond de nieuwe opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty (zoals de ploeg vanaf 1 januari zal heten, red.). Kévin Van Melsen ging met wielerpensioen en werd tot de teambaas van het nieuwe team benoemd.

Op vrijdag werd het officieel. Circus-Re-Uz-Technord is de naam van de opleidingsploeg en valt volledig binnen de structuur met Intermarché-Circus-Wanty, met Jean-François Bourlart als de grote baas.

"Ik ben verheugd met onze nieuwe opleidingsploeg", vertelt Bourlart via de kanalen van het team. "Het doet me denken aan de beginjaren van onze historiek. Vanuit onze lokale jeugdclub VC Ath zijn we helemaal uitgegroeid tot waar we nu zijn."

"Ook had ik me geen betere persoon dan Van Melsen kunnen voorstellen om het nieuwe project te leiden", ging Bourlart verder. "Hij was 14 jaar renner binnen onze structuur."