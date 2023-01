José De Cauwer komt nog eens terug op de Tourprestatie van Wout Van Aert

Wout Van Aert reed een verbluffende Tour de France in 2022. Hij won 3 ritten, de groene trui en de Superstrijdlust. José De Cauwer is op zijn Tour nog eens teruggekomen.

José De Cauwer was bij Het Nieuwsblad te gast bij het eindejaarsgesprek. Ook Jean-Marie Dedecker en Frank Raes namen deel aan dat gesprek. Op een bepaald moment ging het over de Tour de France van Wout Van Aert.

Van Aert reed volgens Raes elke dag alles kapot. De Cauwer stond hem daarin bij. Hij had renners uit die Tour gesproken. Die dachten elke dag dat Van Aert die dag wel kalm zal zijn. Dat was uiteindelijk niet het geval, weet De Cauwer. De vlag ging naar beneden en Van Aert reed weg. In het 1e uur reed het peloton gemiddeld 50 km per uur.

De Cauwer voegde er nog aan toe dat Van Aert daarbij heel de tijd op kop reed en op elke aanval reageerde. Raes vulde nog aan dat Van Aert ook nog eens bergop voor Jonas Vingegaard werkte.

Ook vroeg Raes zich luidop nog af wat je het hoogst moest inschatten: de Tour van Van Aert of de Vueltazege van Remco Evenepoel. De Cauwer zijn antwoord was duidelijk: Van Aert kan niet wat Evenepoel kan en Evenepoel kan niet wat Van Aert kan.