Lotte Kopecky bereidt het seizoen zonder coach voor: "Overtuigd dat het lukt"

Lotte Kopecky veroverde maandag 2 Belgische titels in het baanwielrennen. Zo bereidt ze het nieuwe seizoen voor, maar momenteel zit ze nog zonder coach.

Maandag was Lotte Kopecky met een Belgische titel op de achtervolging en in de puntenkoers goed begonnen aan 2023, maar ze moet het nog stellen zonder coach. De samenwerking met Kieran De Fauw liep spaak.

"De manier waarop ik nu werk, is een goede manier. Daarvan ben ik overtuigd", vertelde Kopecky aan Sporza. "En als het niet lukt zoeken we een andere oplossing."

De komende weken staat er een stage met SD Worx ingepland. Daarna volgt het EK baanwielrennen in Zwitersland waar Kopecky haar titels op de afvalling en in de puntenkoers zal verdedigen. Ook rijdt ze de ploegkoers. In principe zal dat samen met Shari Bossuyt zijn, maar die werd vorige donderdag geopereerd. "Hopelijk zit ze snel weer op de fiets en dan zullen we wel zien of ze het EK haalt. Als dat niet lukt, rijdt ik de ploegkoers met Katrijn De Clercq, Marith Vanhove of Hélène Hesters", aldus Kopecky.

Het EK is volgens Kopecky een goede voorbereiding op de weg: "Voor ik het voorjaar begin, rijdt ik graag een goede wedstrijd. Daarom ben ik blij met het EK."