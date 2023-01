Voorbeschouwing X²O Trofee Koksijde: Wie toont zich de sterkste in het zand van Koksijde?

De vijfde manche van de X²O Trofee gaat door in Koksijde.

Na manches op de Koppenberg, in Kortrijk, Baal en Herentals is de X²O Trofee vandaag in Koksijde voor de Vlaamse Duinencross. Bij de mannen kondigt zich weer een duel aan tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel en komt Laurens Sweeck terug.

Bij de vrouwen zijn onder meer wereldkampioene Marianne Vos en Shirin van Anrooij terug na een pauze. Ook Fem van Empel is er weer bij nadat ze Herentals oversloeg. Puck Pieterse is er dan weer niet bij.

Parcours

Het zand van Koksijde staat voor de ene renner al weken aangekruist in de agenda als de afspraak van het jaar, anderen hebben er dan weer een hekel aan. Ook dit jaar zijn er weer heel wat passages in de duinen en wie daar zo min mogelijk van de fiets moet heeft meestal de beste kaarten.

Ook de tussenstukken in het gras kunnen wel eens bepalend zijn. Want door de regen is er meer modder dan anders en daardoor kunnen sommige renners wel eens voor een zwaarder bandenprofiel kiezen. Maar daarmee is het dan weer enorm lastig in het zand te rijden.

Favorieten vrouwen

Puck Pieterse en Fem van Empel ontlopen elkaar de laatste tijd, nu is Pieterse er niet bij. Fem van Empel is zo de topfavoriete zoals ze dat al het hele seizoen is. Lucinda Brand is sinds haar rentree in Mol bezig aan een reeks van vijf keer op rij op het podium en lijkt een van de grootste concurrentes van Van Empel te worden.

Ook Shirin van Anrooij treft van Empel voor het eerst in een maand weer. Zij won drie van haar laatste vier crossen sinds ze terugkwam van een stage in Spanje, maar sloeg Baal en Herentals over. Ook Betsema, die won in 2018, en Alvarado, die won in 2019, behoren tot de favorieten.

Favorieten mannen

Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan alweer voor een nieuwe duel. In Herentals kreeg Van Aert in het slot nog af te rekenen met pech, maar toonde zich in Mol al de sterkste in het zand. Van Aert werd ook al eens Belgisch kampioen in Koksijde.

Als er veel gelopen moet worden is Van Aert zeker sterk. Maar Van der Poel verloor nog maar twee keer in Koksijde en won 11 van de 12 laatste zandduels met Van Aert. Het belooft dus opnieuw spannend te worden.

Zandspecialist Laurens Sweeck komt dan weer terug na een weekje pauze nadat de vorm even minder was. Hij werd de laatste twee edities wel telkens tweede. Die laatste editie werd gewonnen door Eli Iserbyt, die in Baal weer vertrouwen tankte met een overwinning. Hij heeft ook een voorsprong van anderhalve minuut op Lars van der Haar in het klassement.