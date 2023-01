Fabio Jakobsen stelt de Tour de France als hoofddoel: "Ik wil er 2 ritten winnen"

Fabio Jakobsen heeft zich over zijn ambities in 2023 uitgesproken. De Tour de France wordt zijn hoofddoel.

"Het plan is om opnieuw de Tour de France te rijden", vertelde Fabio Jakobsen aan het Nederlandse AD. "Ik weet net als vorig jaar dat je je Tourselectie niet cadeau krijgt en dat je daarvoor moet presteren.

Vorig seizoen debuteerde Jakobsen in de Tour en hij won meteen etappe 2 in Nyborg: "Ik wil graag opnieuw en rit winnen en stiekem droom ik ook van een 2e. Vorig jaar heb ik er wel enorm afgezien. Hopelijk zal ik in 2023 de bergen beter verteren."

Jakobsen zal in de Ronde van San Juan zijn seizoen openen. "We blijven in totaal 3 weken in Argentinië. Het is een beetje een hoogtestage met aan het einde enkele koersdagen. Ik ben benieuwd", besloot Jakobsen die hoopt om ook in 2023 enkele aansprekende koersen aan zijn erelijst toe te voegen.