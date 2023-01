Rémi Cavagna is verlost van de vijzen in zijn rug en richt zich op de Tour: "De koers blijft enkele dagen in mijn regio"

Rémi Cavagna is verlost van de vijzen in zijn rug. Daardoor hoopt hij in 2023 beter te doen.

In 2022 was Rémi Cavagna betrokken bij een trainingsongeval. Daarbij brak de Fransman uit Clermont-Ferrand een ruggenwervel en er werden vijzen in zijn rug gezet. Die werden een tijdje geleden verwijderd.

"Door de blessure was ik in 2022 net ietsje minder", vertelde Cavagna aan L'Equipe. "In de Vuelta kon ik in functie van Remco Evenepoel wel nog aan de kop van het peloton sleuren, maar ik had niet de surplus van anders. In 2023 hoop ik dat wel te hebben."

Cavagna zal in 2023 een totaal ander programma dan dat van Evenepoel rijden. Zo rijdt Cavagna Parijs-Nice en zette hij zijn zinnen op de Tour de France. "De Tour blijft enkele dagen in mijn regio. Vooral de etappe naar de Puy de Dôme spreekt me aan. Ik hoop goed te zijn in de Tour en een gooi naar een ritzege te doen."