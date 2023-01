Jumbo-Visma en Merijn Zeeman willen het Evenepoel lastig maken: "Onze ambitie is om de Giro te winnen"

Primož Roglič is de kopman bij Jumbo-Visma in de Giro.

Jumbo-Visma trekt met Primož Roglič naar de Giro als absolute kopman, dat maakte het team al bekend op zijn ploegpresentatie eind vorig jaar. De Nederlander Wilco Kelderman, die overkomt van BORA-hansgrohe, wordt de meesterknecht van Roglič.

De Sloveen nam al twee keer deel aan de Giro. In 2016 was het zijn eerste grote ronde en werd Roglič 58ste, in 2019 eindigde hij derde. In die Giro veroverde Roglič meteen het roze in de openingstijdrit, maar verspeelde dat in de zesde rit na een val en verloor toen heel wat tijd.

Roglič keert dit jaar terug naar Italië en de ambitie is duidelijk volgens sportief directeur Merijn Zeeman: "De komende editie is hij van plan om mee te strijden om de eindzege. We denken dat de parcours goed bij Primož past. Een sterk team zal hem omringen. Onze ambitie is om de Giro te winnen", zegt Zeeman op de website van Jumbo-Visma.