Parcours Vuelta 2023 bekend: ploegentijdrit, ommetjes naar Frankrijk en Andorra en 9 aankomsten bergop

De Vuelta heeft het parcours voor 2023 bekendgemaakt. Het belooft weer heel wat klimwerk. Er zijn maar liefst 9 aankomsten bergop.

Door het WK voetbal schoof de Vuelta de presentatie voor het parcours van 2023 op. Op voorhand was er al het een en ander bekend, zoals de start in Barcelona.

Op 26 augustus zal de Vuelta met een ploegentijdrit van 14 km starten en is officieel een proloog. Een dag later volgt de 1e rit in lijn, met enkele kilometers voor de finish de Montjuïc. Ook de laatste hectometers lopen bergop.

Daarna gaat het richting Andorra. Daar volgt na een dubbele beklimming de 1e aankomst bergop. Rit 4 en 5 zijn overgangsetappes en gaat het via de Middellandse Zee zuidwaarts. Rit 6 eindigt met een nieuwe aankomst bergop. Een dag later volgt een sprintersetappe. De 1e week wordt afgesloten met een zware bergrit op zaterdag en een nieuwe aankomst bergop op zondag.

πŸ”₯ Etapa 3 | Stage 3 πŸ”₯



🚩Súria > Arinsal.Andorra 🏁

🚴 158,5 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Primera toma de contacto con una etapa de montaña πŸ‘€

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Primera toma de contacto con una etapa de montaña πŸ'€

πŸ‡¬πŸ‡§ The edition's first mountain stage πŸ'€

πŸ”₯ Etapa 6 | Stage 6 πŸ”₯



🚩 La Vall d'Uixó > Observatorio Astrofísico de Javalambre 🏁

🚴 181,3 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦La última ascensión se endurece en sus rampas finales

πŸ‡ͺπŸ‡¦La última ascensión se endurece en sus rampas finales

πŸ‡¬πŸ‡§ The last climb becomes tougher in its final slopes

πŸ”₯ Etapa 8 | Stage 8 πŸ”₯



🚩Dénia > Xorret de Catí. Costa Blanca Interior 🏁

🚴 164,8 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Jornada intensa con un puerto de tercera, tres de segunda y uno de primera β›°

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Jornada intensa con un puerto de tercera, tres de segunda y uno de primera β›°

πŸ‡¬πŸ‡§ Intense stage featuring a 3rd category and a 1st category climb β›°

πŸ”₯ Etapa 9 | Stage 9 πŸ”₯



🚩 Cartagena > Caravaca de la Cruz 🏁

🚴 180,9 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Etapa muy sinuosa que producirá fatiga en los corredores πŸ€“

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Etapa muy sinuosa que producirá fatiga en los corredores πŸ€"

πŸ‡¬πŸ‡§ This winding stage is sure to cause fatigue πŸ€"

Na de 1e rustdag volgt de enige individuele tijdrit van de Vuelta. Die is 25 km lang en zal in en rond Valladolid doorgaan. Een dag later volgt er een vlakke etappe, maar die eindigt wel met een nieuwe aankomst bergop. Dat is al de 4e. Rit 12 is dan weer een overgangsrit richting Zaragoza.

πŸ”₯ Etapa 10 | Stage 10 πŸ”₯



🚩 Valladolid > Valladolid 🏁

🚴 25 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Los especialistas contra el crono pueden sacar ventaja a los escaladores puros πŸš„

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Los especialistas contra el crono pueden sacar ventaja a los escaladores puros πŸš„

πŸ‡¬πŸ‡§ Time trial specialists will have a potential advantage over the climbers πŸš„

Nadien doet de Vuelta al zijn 3e land aan. Via de Pyreneeën trekt de karavaan Frankrijk binnen. Na 3 officiële beklimmingen volgt nog een aankomst bergop naar de Tourmalet. Een dag later volgt al een nieuwe bergrit door Frankrijk en Spanje om opnieuw met een aankomst bergop te eindigen. De 2e week wordt afgesloten met een nerveuze etappe in het Baskenland.

πŸ”₯ Etapa 13 | Stage 13 πŸ”₯



🚩 Formigal. Huesca La Magia > Col du Tourmalet 🏁

🚴 134,7 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Un día que estará marcado en rojo entre los aspirantes a la general ❗️

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Un día que estará marcado en rojo entre los aspirantes a la general ❗️

πŸ‡¬πŸ‡§ This stage will be marked in red for all those aspiring to win the general classification ❗️

πŸ”₯ Etapa 14 | Stage 14 πŸ”₯



🚩 Sauveterre-de-Béarn > Larra-Belagua 🏁

🚴 161,7 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Una etapa exigente de montaña que incluye dos puertos de categoría especial πŸ“ˆ

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Una etapa exigente de montaña que incluye dos puertos de categoría especial πŸ"ˆ

πŸ‡¬πŸ‡§ a very demanding mountain stage including two special category climbs πŸ"ˆ

De slotweek is nog meer klimmen geblazen. Die begint veraderlijk met een vlakke aanloop en een nieuwe aankomst bergop. Dan zitten we al aan nummer 7. Een dag later volgt met de Angliru het Monster van Asturië. Nadien volgt nog een nieuwe aankomst bergop met de Puerto de La Cruz de Linares.

πŸ”₯ Etapa 17 | Stage 17 πŸ”₯



🚩 Ribadesella/Ribeseya > Altu de l'Angliru 🏁

🚴 122,6 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ El que salga líder de aquí dará un paso importante para conseguir la victoria final.

πŸ‡ͺπŸ‡¦ El que salga líder de aquí dará un paso importante para conseguir la victoria final.

πŸ‡¬πŸ‡§ He who emerges leader here will be a step closer towards the final victory.

πŸ”₯ Etapa 18 | Stage 18 πŸ”₯



🚩 Pola de Allande > La Cruz de Linares 🏁

🚴 178,9 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Se trata de un puerto nuevo y duro que puede sorprender a más de algún corredor 😏

πŸ‡ͺπŸ‡¦ Se trata de un puerto nuevo y duro que puede sorprender a más de algún corredor 😏

πŸ‡¬πŸ‡§ It is a new, tough, mountain pass that may surprise some of the riders 😏

Afsluiten doet de Vuelta met een vlakke etappe, een heuveletappe met 10 toppen in de buurt van Madrid. Op 17 september eindigt de Vuelta met het avondcriterium in Madrid.