"Het Vuelta-parcours is geen cadeau voor debutant Cian Uijtdebroeks, maar je moet hem laten groeien in de luwte"

Cian Uijtdebroeks zal dit jaar debuteren in een grote ronde, maar door het parcours van de Vuelta zal dat geen cadeau zijn. Dat stelde Renaat Schotte bij Sporza.

Dinsdagavond werd het parcours van de Vuelta voor 2023 voorgesteld. De organisatie pakte uit met een stevig klimparcours met maar liefst 13 berg- en heuvelritten en maar liefst 9 aankomsten bergop.

Het zal stevig worden en ook voor Cian Uijtdebroeks die in de Vuelta voor het eerst een grote ronde zal rijden. "Hij moet vooral geen klassementsambities koesteren", was Renaat Schotte bij Sporza duidelijk. "Hij moet gewoon proeven, enkele dagen uitkiezen en kijken waar het schip strand. Laat hem groeien in de luwte."

"Uijtdebroeks verdient alle krediet en je moet met het verwachtingspatroon heel voorzichtig omspringen", ging Schotte verder. "Het is niet dat hij er al is nu hij de Ronde van de Toekomst heeft gewonnen. Er begint een nieuw hoofdstuk met een wit blad."