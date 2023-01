Lotto Dstny blijft bij zijn standpunt en rijdt de Giro en andere koersen in 2023 niet

Lotto Dstny blijft bij zijn standpunt. Het zal in 2023 enkele WorldTour-koersen links laten liggen.

Half december besliste Lotto Dstny om de Giro, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland niet te rijden. Eerder hadden ze ook al beslist om ook de Tour Down Under niet te rijden. Maar enkele dagen later kwam de UCI met een nieuwe puntentelling voor de verdeling van de WorldTour-licenties in 2025. De geschrapte koersen, en dan vooral de Giro, waren veel meer punten waard.

Lotto Dstny twijfelde even, maar bleef uiteindelijk bij zijn beslissen. Sportief manager Kurt Van De Wouwer herhaalde bij Het Nieuwsblad dat 3 grote rondes rijden, voor hen moeilijk haalbaar is. De ploeg is er in de breedte niet sterk genoeg voor.

EXTRA NADEEL

Van De Wouwer vertelde dat ze door de Giro over te slaan, frisser aan de start van wedstrijden als de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland en de Tour staan. Ook kunnen ze extra hoogtestages inlassen.

Er is nog een nadeel aan het nieuwe reglement. De beste 20 renners worden in de ranking opgenomen. Volgens Van De Wouwer is dat een nadeel, omdat ze maar met 26 renners zijn, terwijl andere teams 30 renners hebben.