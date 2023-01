🎥 Robert Gesink moet na valpartij opgeven in de Tour Down Under: "Hij stelt het goed"

Op minder dan 25 km van de streep was er een zware valpartij. Alex Baudin verloor zijn evenwicht en sleurde Robert Gesink mee in zijn val. Ook 2 andere renners van Jumbo-Visma waren betrokken bij de val. Die konden samen met Baudin verder, maar Gesink niet. Hij zette al snel zijn helm af en gaf op.

"Met het verlies van Gesink slikken we een bittere pil", aldus ploegleider Addy Engels op de website van Jumbo-Visma. "De valpartij zag er erg naar uit, maar gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hem. Al moeten we het goed blijven opvolgen."

A pretty significant crash, with @JumboVismaRoad taking the brunt of the pack, three of their riders coming down. @ziptrak | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/BQNEeqjSB4