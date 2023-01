Belgische renner van Intermarché-Circus-Wanty heeft operatie aan sleutelbeen achter de rug na val op trainingskamp

Hij staat voor een revalidatie.

Aimé De Gendt (28) brak onlangs zijn sleutelbeen op trainingskamp in Spanje. De Belgische renner van Intermarché-Wanty-Gobert werd dinsdag geopereerd in België en begint aan zijn revalidatie.

Volgens de ploeg zou De Gendt later deze week al weer op de rollen zitten en dus snel weer op de fiets zitten. Wanneer hij weer in competitie zal treden is nog niet duidelijk.

De Gendt werd vorig jaar tiende op het BK tijdrijden en 27ste in de Ronde van Vlaanderen. In 2021 werd de Gendt nog tweede in de Brussels Cycling Classic, na Remco Evenepoel.