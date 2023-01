Mark Cavendish strooit met lof over nieuwe werkgever Astana: "Ze gaven me de tijd om me op mijn privésituatie te concentreren"

Mark Cavendish voelt zich goed bij zijn nieuwe werkgever Astana. Bij L'Equipe had hij sinds lang nog eens een uitgebreid interview.

Het was een zwaar tussenseizoen voor Mark Cavendish. Hij ging normaal gezien naar B&B Hotels-KTM, maar dat project liep op de klippen. Ook privé gebeurde heel wat voor de Brit. Er was eind november bij hem thuis een gewapende overval.

"Toen B&B Hotels niet doorging, belde Alexander Vinokourov me", vertelde Cavendish aan L'Equipe. Daarna ging het snel voor Cavendish. "Het was gemakkelijk onderhandelen. We waren het snel eens met elkaar, nog voor we het over de doelen hadden."

"Ook ben ik Vinokourov en Astana dankbaar dat ze mij de tijd gaven om mij te concentreren op mijn privésituatie", ging Cavendish verder. "Ze wilden zeker weten dat het goed ging met mijn familie. Dat alleen al toont de sfeer en mentaliteit binnen de ploeg. Ik ben superblij en de ploeg heeft me goed ontvangen."

TOUR DE FRANCE

Een van de doelen voor Cavendish is de Tour de France. Hij wil opnieuw naar Frankrijk. Daar kan hij alleen recordhouder worden wat ritzeges betreft. "Het is niet zo dat ik echt met dat record bezig ben. Het is niet zo belangrijk voor mij. Ik ga niet opeens stoppen als ik opeens mijn 35e ritzege heb geboekt. Ik wil gewoon opnieuw naar de Tour, want daar is heel mijn carrière op gebaseerd", besloot Cavendish.