Shirin van Anrooij na de wereldbeker in Benidorm: "Ik moet nog beslissen over het WK"

Shirin van Anrooij eindigde in Benidorm 3e. In het flashinterview was het WK het belangrijkste gespreksonderwerp voor haar. Gaat ze bij de profs of de beloften rijden?

De interviewster van het flashinterview vroeg of Shirin van Anrooij al haar keuze wou geven. "Ik ga da pas maandag doen", antwoordde Shirin van Anrooij. "Dat was voor de cross al het plan."

"Eigenlijk moet ik nog beslissen", ging van Anrooij verder. "Vanavond zullen we dat rustig bekijken, maar het is een moeilijke beslissing. Ik wil graag in Hoogerheide winnen. Als ik bij de profs 2e of 3e wordt, ga ik, denk ik, spijt hebben van mijn keuze. Het is dat wat de keuze zo lastig maakt."

Over de cross in Benidorm was van Anrooij ook eerlijk: "Ik was niet helemaal fris na de trainingsstage. In de 2e ronde trok ik wel door, maar achteraf moest ik herstellen. Wel kon ik nog het plan uitvoeren om op kop de slotronde in te gaan en dan een snelle ronde te rijden, maar ik zag dat ze nog in mijn wiel zaten. Momenteel kom ik nog die enkele procentjes te kort."