INEOS Grenadiers ziet man voor de klassiekers opgeven in San Juan, maar uiteindelijk zonder erg

In de derde etappe van de Ronde van San Juan zal INEOS-Grenadiers niet meer kunnen rekenen op de Ecuadoraan Jhonathan Narváez (25). Hij viel in de tweede rit en moest opgeven.

Narváez werd meteen naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek, maar daar kwamen geen breuken of ernstige verwondingen vastgesteld. Wellicht zal hij dus snel weer op de fiets zitten.

Narváez was in de eerste rit in San Juan nog achtste geworden en zal tijdens de klassiekers weer een belangrijke pion worden bij INEOS-Grenadiers. Vorig jaar werd Narváez zowel in Strade Bianche als in de E3 Saxo Classic zesde.

Unfortunately, @NarvaezJho wasn’t able to finish stage 2 of @vueltasanjuanok due to a crash.



He was taken directly to hospital for further examination and imaging which showed no fractures or major injuries.



Get well soon, Jhony! pic.twitter.com/ejENPDIdU7