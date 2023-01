Parijs-Roubaix geeft wildcards aan twee Belgische ploegen, Noorse Uno-X en Zwitserse Q36.5

Parijs-Roubaix heeft de wildcards uitgedeeld voor de komende editie.

Op 9 april staat met Parijs-Roubaix het vierde monument van het jaar op het programma. De organisatie heeft nu ook de teams bekend gemaakt die aan de 120ste editie van 'De Hel van het Noorden' zullen deelnemen.

De 18 WorldTour-teams, met daarbij Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty en Soudal-QuickStep, nemen sowieso deel. Ook voor Lotto-Dstny, Israel-Premier Tech en TotalEnergies was er een plaatsje voorzien door hun prestaties in 2022.

De organisatie had daarnaast nog vier wildcards over en geeft die onder meer aan twee Belgische teams. Team Flanders-Baloise is er net als vorig jaar bij en ook Bingoal WB staat aan de start. Ook het Noorse Uno-X van Alexander Kristoff en het Zwitserse Q36.5 staan aan de start.