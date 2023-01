Fabian Cancellara wil het anders aanpakken met eigen Tudor-ploeg, maar ook presteren: "Wielergeschiedenis schrijven"

Zondag staat het Tudor Pro Cycling Team voor het eerst dit seizoen aan de start van een koers.

In de GP La Marseillaise staat het Tudor Pro Cycling Team van Fabian Cancellara (41) zondag aan de start. Het team is dit jaar een ProTeam en doet mee aan enkele grote koersen zoals de Strade Bianche en Milaan-San Remo.

Cancellara is de sterke man van de ploeg, hij zal niet in de volgwagen te zien zijn. De Zwitser wil het met zijn team anders aanpakken. Hij wil vooral de goede zaken die hij tegenkwam in zijn carrière verzamelen en doorgeven.

"Presteren is belangrijk maar ik focus evenzeer op het humane. Mijn renners blijven uiteindelijk ook mensen", zegt hij bij Het Nieusblad. Presteren blijft wel belangrijk benadrukt Cancellara, want daar betalen zijn sponsors voor. Maar ook bijvoorbeeld een tweede plaats moet gewaardeerd kunnen worden.

Ambitie is de WorldTour

Toch denkt Cancellara al vooruit. "Ik wil ook met dit team wielergeschiedenis schrijven. Wat wel telt, is hoe we onze structuur gaan uitbouwen. Om dan uiteindelijk in de World Tour te eindigen? Mocht ik zeggen dat dat niet het doel was, dan zou ik liegen. Maar als ik die ambitie uitspreek, dan vinden jullie mij arrogant. Het zal alleszins tijd kosten", zegt de Zwitser nog.