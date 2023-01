Peter Sagan kondigt zijn afscheid aan: de Olympische Spelen worden zijn laatste wedstrijd

Peter Sagan heeft zijn afscheid aangekondigd. 2023 wordt zijn laatste jaar in de WorldTour.

Het was op zijn verjaardagsfeest dat Peter Sagan het bekend maakte. Hij zal na de Olympische Spelen stoppen. 2023 wil hij nog afwerken in de WorldTour. Nadien zal zijn focus op het mountainbiken liggen en wil hij de Spelen betwisten. "Op mijn 9e ben ik met het mountainbiken begonnen en wil daar afsluiten", zei Sagan op zijn feest. "Het is niet het doel om een medaille te halen. Dat is heel moeilijk en ik heb dat in Rio de Janeiro al eens geprobeerd. Ik wil me vooral amuseren."

Nog een andere reden voor zijn pensioen is zijn zoon Marlon. "Ik zie hem te weinig", aldus Sagan. "Ik ben nu vaak voor maanden weg om daarna enkele dagen thuis te zijn. Vervolgens ben ik weer maanden weg. Ik kan nooit bij hem zijn en het is belangrijk voor hem om zo veel mogelijk bij hem te zijn."

Hoe het laatste jaar van Sagan in de WorldTour er zal uitzien is nog niet duidelijk: "Graag wil ik naar de Tour de France, omdat ik daar veel mooie momenten heb beleefd. Maar het is moeilijk om daar nu veel over te zeggen. We zullen zien wat het jaar zal brengen. Ik wil wel nog één mooie WorldTour-overwinning boeken."