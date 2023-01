Filippo Ganna krijgt sanctie van de UCI door illegale positie in Ronde van San Juan

De Italiaan maakte gebruik van een illegale positie in de Ronde van San Juan.

De Italiaan Filippo Ganna eindigde in de enige bergrit in de Ronde van San Juan tweede na Miguel Angel Lopez. Maar na de rit werd Ganna door de UCI op het matje geroepen voor een illegale positie op zijn fiets. Tijdens de rit werd de positie van Ganna al opgemerkt, onder meer Thomas De Gendt noemde het toen al illegaal.

"Na de etappe van gisteren maakte de UCI me ervan bewust dat ik in een illegale positie had gereden door mijn onderarmen op het stuur te laten rusten", schrijft Ganna op zijn sociale media

"Op het moment dat ik mijn voorarmen op mijn stuur liet rusten, reed ik helemaal op mijn limiet en ik was me er niet bewust van dat ik de regels overtrad. Ik accepteer de boete die de UCI me opgelegd heeft en wil nog eens beklemtonen dat alle renners gebonden zijn door de regels van UCI."

Geen diskwalificatie

Ganna heeft van de UCI een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 15 UCI-punten gekregen. Marianne Vos werd in augustus vorig jaari in Zweden nog gediskwalificeerd voor een gelijkaardig incident. Ganna komt er dus goedkoop vanaf in tegenstelling tot Vos vorig jaar.

This position is not allowed. Wonder what commissaires will do with this. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) January 27, 2023