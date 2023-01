Duitser Mayrhofer pakt eerste profzege in de Cadel Evans Great Ocean Road Race: "Droomde al zo lang van deze overwinning"

De Duitser was de snelste van het pak in Australië.

Niet Caleb Ewan (6de) of Michael Matthews (4de) was de snelste in de sprint in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, wel de Duitser Marius Mayerhofer. Zijn eerste profzege nog maar.

"Dit betekent alles voor me. De laatste koers die ik won was bij de junioren (in 2018, red.), dus om eindelijk mijn eerste overwinning te pakken, betekent dat alles. Ik droomde al zo lang van deze overwinning, ik kan niet geloven wat er gebeurde", zegt de Duitser achteraf.

Mayrhofer werd dit seizoen al zevende in de proloog van de Tour Down Under en sprintte in de voorlaatste etappe naar de achtste plek. "We reden zo goed samen in de Tour Down Under en kregen niet helemaal het resultaat dat we wilden, dus om onze tijd in Australië af te sluiten met een overwinning vandaag is ongelooflijk."

Evenepoel kent Mayrhofer

Mayrhofer is niet helemaal een onbekende. De Duitser pakte in 2018 zilver in Innsbruck op het WK voor junioren. De wereldtitel ging toen naar een ontketende Remco Evenepoel.