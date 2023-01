Fabio Jakobsen slechts vierde in San Juan na razendsnelle sprint: "Nog één kans en daar gaan we voor"

Geen tweede overwinning van het seizoen voor Fabio Jakobsen.

Fabio Jakobsen kon net als zijn concurrenten Sam Bennett en Fernando Gaviria geen tweede overwinning van het seizoen boeken in San Juan. Zij werden allemaal geklopt door de Australiër Sam Welsford.

"Het was een heel snelle sprint. Misschien zaten we er iets te vroeg, maar de timing is lastig op zo'n brede weg. Ik heb heel even eerste gelegen, maar de jongens die uit de slipstream kwamen met de wind mee, hadden net iets meer snelheid", zegt Jakobsen bij Sporza.

Jakobsen kon het werk van onder meer Remco Evenepoel niet afronden en werd vierde. "Dat is sprinten. Soms win je en soms verlies je. Ik heb morgen nog één kans en we gaan het opnieuw proberen", besluit de Nederlander.