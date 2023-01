Net geen overwinning voor Xaydée Van Sinaey in Wereldbeker in Besançon, Canadese tweeling op één en drie

De Belgische heeft in Besançon net niet kunnen winnen.

Voor de vijfde keer dit seizoen kregen de vrouwen junioren een aparte wedstrijd in de Wereldbeker. De Nederlandse Lauren Molengraaf had de vorige vier wedstrijden gewonnen en was er niet in Besançon. Molengraaf was al zeker van de eindwinst.

De Belgische Xaydée Van Sinaey streed lang voor de overwinning in Frankrijk, maar eindigde op plek twee. Het is wel de eerste podiumplaats voor Van Sinaey in de Wereldbeker dit seizoen.

De winst in Besançon was voor de Canadese Ava Holmgren, die een seconde voorsprong had op Van Sinaey. Isabelle Holmgren, de tweelingzus van de winnares, eindigde een seconde later. De Belgische Lore De Schepper werd achtste op 1:32.