Ook Joris Nieuwenhuis heeft last van zijn rug: "Weet ook nog niet echt waar het van komt"

De Nederlander maakte dit jaar de definitieve overstap naar het veld.

Joris Nieuwenhuis (26) maakte op 1 oktober definitief en wat onverwacht de overstap van de weg naar het veld. De Nederlander reed op de weg onder meer twee keer de Tour en ook de Vuelta.

Nieuwenhuis verteerde de overstap schijnbaar moeiteloos, want hij nestelde zich meteen in bijna elke cross in de top tien, soms zelf in de top vijf. In Benidorm werd Nieuwenhuis vorige week 14de, zijn slechtste uitslag na Gavere (17de) dit seizoen.

Nieuwenhuis heeft zoals zoveel crossers last van zijn rug. "De ene week heb ik er wel last van, de andere week weer totaal niet. Ik weet eerlijk gezegd ook nog niet echt waar het van komt, maar het is tot dit moment heel erg wisselvallig bij mij", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Voorlopig heb ik ook niet direct een andere oplossing voor handen dan er mee bezig blijven, maar ik denk dat elke crosser dat tegenwoordig tegenkomt. En de een wat meer dan de ander", zegt de Nederlander nog.