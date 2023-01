Sam Welsford klopt onder meer Jakobsen, Bennett en Gaviria in San Juan: "De ploeg was geweldig"

De Australiër pakte de eerste zege van het seizoen voor DSM.

Fabio Jakobsen, Sam Bennett of Fernando Gaviria mochten geen tweede keer zegevieren in Argentinië. Ze werden allemaal geklopt door de Australiër Sam Welsford, die nog maar zijn tweede profzege pakte.

"De ploeg was geweldig. Ik had het niet zonder de jongens kunnen doen. Ze hebben de hele dag naar me omgekeken, zoals ze de hele week al doen. Ze geloofden in me, ze hielpen me en vandaag zeiden ze dat deze sprint bij me zou passen. Dus we gingen er vol voor", zei Welsford in het flashinterview.

"De laatste vijf kilometer waren ze volledig toegewijd. Ik denk dat we deze zege echt verdienen. Deze overwinning is echt voor de jongens." Nadat de vluchters waren gegrepen op zo'n 20 kilometer van de streep ging het heel snel. "Ik denk dat we snelheden van 75 kilometer per uur haalden in de sprint, dus het ging heel snel. De laatste vijf kilometer waren echt zwaar", zegt de Australiër nog.