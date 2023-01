Van Aert blikt vooruit naar WK veldrijden: "Voor mij maakt het eigenlijk niet uit wie het parcours uitgetekend heeft"

Van Aert won zijn laatste cross in Hamme en lijkt klaar voor het WK in Hoogerheide.

Geen Mathieu van der Poel in Hamme en dus reed Wout van Aert bijna moeiteloos naar de overwinning. Het was een laatste goede voorbereiding op het WK veldrijden van volgende week zondag.

Van Aert probeert ook een beetje de druk af te houden, maar heeft er wel zin in. "Ik heb die wereldkampioenentrui in principe voor niks nodig. Maar ik ben wel enorm ambitieus en ik heb heel veel zin om die trui nog eens te dragen. Het is lang geleden. Ik denk dat ik een goeie kans heb. Het is niet van moeten, maar het is een heel mooi doel", zegt hij bij HLN.

Hopen op veel volk en sportiviteit in Hoogerheide

Het WK vindt dit jaar plaats in Hoogerheide, toch een beetje de thuishaven van de familie Van der Poel. Adrie van der Poel tekende zoals altijd het parcours uit, maar daar hecht Van Aert niet te veel aandacht aan.

"Ik denk dat dat vooral voor de supporters een extra element is. Ik verwacht heel veel volk. Ik hoop sportiviteit te voelen bij de supporters. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit wie het parcours uitgetekend heeft", zei Van Aert nog.