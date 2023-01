🎥 VIDEO: Renner wil drinkbus niet afgeven aan fan in San Juan, andere steelt hem daarna gewoon

Een erg vreemd moment in de Ronde van San Juan.

Team DSM is 2023 in tegenstelling tot 2022 erg goed begonnen. Vorig jaar moest de Nederlandse ploeg wachtten tot in april voor het zijn eerste overwinning pakte, nu was drie keer raak in 24u: Welsford (twee keer in San Juan) en Mayrhofer (Cadel Evans Road Race).

Na die tweede overwinning op rij van Sam Welsford in de Ronde van San Juan was er toch een vreemd moment. DSM was de overwinning aan het vieren toen een jonge fan de drinkbus van de Noor Jonas Iversby Hvideberg vroeg.

Hij weigerde, maar een andere fan had minder gêne en nam de drinkbus gewoon uit de houder van Hvideberg. De Noor maakte zich boos terwijl de man wegliep.