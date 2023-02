Dylan Groenewegen voelt zich goed bij Australische ploeg en ziet andere sfeer: "Heel anders dan bij Jumbo-Visma"

Dylan Groenewegen is aan zijn tweede seizoen bij Jayco-AlUla bezig.

Dylan Groenewegen verhuisde in 2022 na zes jaar bij Jumbo-Visma naar het Australische Jayco-AlUlla, zoals de ploeg vanaf dit jaar heet. Groenewegen is zijn seizoen goed gestart met al een overwinning en een tweede plaats in de Saudi Tour.

"Het is prettig dat de ploeg in mij gelooft. En ik geloof in die mannen. We hebben veel geleerd van onze fouten vorig jaar en er wat nieuwe jongens bij gekregen. Dit is een lead-out waar ik veel van verwacht", zegt hij bij De Telegraaf.

Groenewegen ziet een ook een verschil in sfeer tussen zijn Australische ploeg en het Nederlandse Jumbo-Visma "Ze zijn net iets relaxter en soms moet zelfs de druk wat worden opgevoerd. Heel anders dan bij Jumbo, daar stond iedereen vanaf dag één aan", zegt Groenewegen nog.