Intermarché-Circus-Wanty trekt de lijn van 2022 gewoon door

Intermarché-Circus-Wanty is uitstekend aan 2023 begonnen. Ze behaalden al heel wat podiumplaatsen en ook enkele overwinningen. Zo trekken ze de goede lijn van 2022 gewoon door.

In 2022 won Intermarché-Circus-Wanty 24 wedstrijden. Dat was veruit hun beste seizoen in hun bestaansgeschiedenis. In 2023 wilden ze verder op dat seizoen bouwen.

We zijn nog maar begin februari 2023 en momenteel lijkt de ploeg dat ook te doen. In de Challenge Mallorca opende Rui Costa zijn rekening voor Intermarché-Circus-Wanty. Nadien volgden nog 2 zeges van Kobe Goossens. Meteen ook zijn 1e profzeges. Ook pakte Biniam Girmay al zijn 1e zege. Hij was de snelste in de Ronde van Valencia. Zo zit de ploeg al aan 4 zeges.

Ook zijn er al heel wat mooie ereplaatsen voor de ploeg. In de Tour Down Under was Julius Johansen 3e in de proloog. Daarna was er nog een podiumplaats voor Hugo Page. Een week later reed hij ook nog naar het podium in de Cadel Evans Great Ocean Race. Daarnaast pakte Girmay ook 2 podiumplaatsen in de Challenge Mallorca.

Zo is Intermarché-Circus-Wanty de ploeg in vorm. Al die goede resultaten vertaalden zich ook in een 1e plaats op de UCI-ranking. Dat is een unicum en een mooie beloning voor de Belgische ploeg.

Nochtans verloor de ploeg met Alexander Kristoff, Jan Hirt en Quinten Hermans enkele sleutelrenners. Anderzijds boeken verschillende renners betere resultaten dan het voorgaande seizoen, zie maar Page. En er hebben er ook de stap gezet om een wedstrijd winnend af te sluiten. Goossens is daarvan het perfecte voorbeeld. Zo lijkt Intermarché-Circus-Wanty een extra stap gezet te hebben.