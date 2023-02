Ploegmaat van Oliver Naesen en Greg Van Avermaet is een tijdje buiten strijd na een operatie

De renner van AG2R Citroën is het seizoen wat ongelukkig begonnen. Op zijn 2e koersdag kwam hij meteen ten val.

Tijdens de GP La Marseillaise was er al vroeg in de wedstrijd een val. Nicolas Prodhomme was een van de slachtoffers. Hij kon niet verder en moest naar het ziekenhuis.

Er werd bij Prodhomme een sleutelbeenbreuk vastgesteld. Ook werd hij daar al aan geopereerd. Hij zal 45 dagen buiten strijd zijn. Zo liet zijn ploeg AG2R Citroën weten.

🚑 [Infirmerie]



Victime d’une fracture de la clavicule droite après une chute sur le @gplmarseillaise, @NicoProdhomme sera absent des pelotons pendant au moins 45 jours.#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently - © KBLB pic.twitter.com/DUNzl6edB5 — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) February 1, 2023

Zo begon Prodhomme ietwat ongelukkig aan het seizoen. Het was nog maar zijn 2e koersdag. Wanneer hij zal hervatten is nog niet duidelijk.