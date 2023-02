Michael Vanthourenhout (5de) verrast door de wind in jacht op brons: "Over mijn limieten gegaan"

Geen derde medaille op een kampioenschap dit seizoen voor Michael Vanthourenhout.

Na goud op het BK en het EK heeft Michael Vanthourenhout geen derde medaille van het seizoen kunnen pakken op het WK. Hij probeerde het wel vroeg samen met Gerben Kuypers.

"Ik wou al vroeg voor de 3e plaats beginnen te strijden, omdat ik niet graag in een groepje zit te drummen. Maar misschien hebben Gerben en ik ons wat vergaloppeerd. Door de tegenwind was het moeilijk om met z’n tweeën voor de achtervolgende groep te blijven. Gerben had net iets te weinig overschot om kopbeurten te doen, daardoor moest ik tegen de wind over mijn limieten gaan", zegt Vanthourenhout bij Sporza.

Geen medaille voor Vanthourenhout dus en ook geen wereldtitel voor Wout van Aert. "Ik wist hoe langer de cross zou duren, hoe moeilijker het ging worden voor Wout om Van der Poel kwijt te geraken. Spijtig genoeg maakt Wout het niet af. Spijtig voor hem, maar hopelijk toch een mooie cross gezien", reageerde de Europese en Belgische kampioen.