🎥 Ook Georges is ontgoocheld: Wout van Aert troost zoontje maar zelfs zilveren medaille kan hem niet sussen

Ontgoocheling in het kamp van Wout van Aert. Niet enkel bij de renner zelf, ook bij zoontje Georges bijvoorbeeld.

Dat blijkt uit een filmpje op de Instagrampagina van de UCI, dat beelden deelt van het gezin Van Aert na afloop van het WK veldrijden. "Wanneer vader thuiskomt van het werk. Al de emoties van de race in Hoogerheide", staat erbij geschreven.

Op de beelden is te zien hoe Wout van Aert een traantje wegveegt van het gelaat van zoontje Georges. Die is op dat moment nog rustig, maar later komt het toch tot een stevige huilbui. Wout van Aert hangt dan maar de door hem behaalde zilveren medaille om de hals van zoontje Georges.

Dat lijkt niet meteen effect te hebben. Sarah De Bie houdt Georges vervolgens bij zich, want zoals dat gaat na de koers wachtten er voor Wout van Aert nog heel wat verplichtingen op dat moment.