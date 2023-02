Het WK veldrijden is achter de rug, maar het seizoen nog niet: waar en wanneer wordt er nog in het veld gereden?

De truien zijn uitgedeeld dit seizoen, maar het veldritseizoen is nog niet voorbij.

Mathieu van der Poel en Fem van Empel zijn de nieuwe nieuwe wereldkampioenen in het veld. Die truien zullen we dit seizoen wel niet meer zien, want zij focussen zich nu op de weg. Maar toch staan er nog een aantal crossen op het programma en moet de beslissing in twee klassementen nog vallen.

In de Superprestige staat komende zaterdag enkel nog Middelkerke op het programma. Bij de mannen staat Lars van der Haar aan de leiding. Hij moet Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt in de gaten houden, maar moet al meer dan zes plaatsen slechter doen op de eindzege nog uit handen te geven.

Bij de vrouwen staat Ceylin Alvarado aan de leiding. Zij mag vier plaatsen slechter doen dan Inge van der Heijden en zes dan Denise Betsema.

X²O Trofee

In de X²O staan nog twee manches op het programma met Lille en Brussel. Daar staan Eli Iserbyt en Fem van Empel aan de leiding. Maar Van Empel rijdt niet meer waardoor Lucinda Brand eigenlijk aan de leiding staat. Zij hebben minstens een minuut, Iserbyt zelfs 2,5 minuten, voorsprong op eerste achtervolgers Van der Haar en Alvarado.

Resterende crossen veldritseizoen