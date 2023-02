🎥 "Hij zegt al vier jaar dat het zijn laatste jaar is": Walter Planckaert gaat op zijn 74ste nog een jaartje door

Ook op zijn 74ste laat de wielermicrobe Walter Planckaert nog niet los. Planckaert gaat nog een jaartje door als sportbestuurder bij Team Flanders-Baloise. Minstens nog een jaar.

De ploegleider maakt het nieuws zelf bekend in een video op de site van Flanders-Baloise. "Normaal was het voorzien dat ik de boeken ging toedoen als ik op 8 april 75 word. Er komt nog een jaartje bij en dan zien we wel", verduidelijkt Planckaert.

Een deel van de video is ook op sociale media verschenen en daarin komt wielrenner Sander De Pestel aan het woord. "Hij zegt al vier jaar dat het zijn laatste jaar is, maar ik vind het echt een topkerel. Altijd domme moppen tappen en verhalen van vroeger vertellen."

Doorheen de jaren zijn verschillende succesvolle renners gelanceerd door Planckaert. Dat mag van De Pestel nog even blijven duren. "Ik hoop voor de jonge gasten dat hij nog een paar jaar verder doet."