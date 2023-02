David van der Poel over zijn eigen carrière en broer Mathieu: "Ze gaan me niet in de ploeg houden omdat ik zijn broer ben"

Terwijl Mathieu van der Poel zijn vijfde wereldtitel in het veld pakte, bleef David van der Poel thuis.

David van der Poel had in Hoogerheide graag zijn laatste WK in het veld gereden, maar de oudste van de broers Van der Poel zat niet in de selectie en moest de vijfde wereldtitel van zijn broer dus als toeschouwer en supporter volgen.

Dat de carrière van Mathieu heel succesvol is en die van hem niet, doet David niet zo heel veel. "Ik ben niet jaloers, maar juist beretrots. Ik moet erkennen dat er wel een beetje afgunst is. Soms zeg ik tegen mezelf dat het heel leuk moet zijn om zijn benen te hebben, zijn kwaliteiten te hebben, te kunnen koersen zoals hij. Maar het heeft geen zin om te vergelijken, want het zal de situatie niet veranderen", zegt hij bij RTBF.

Toch is David van der Poel realistisch. "Ik hoef alleen maar naar mijn eigen situatie te kijken. Als ik op een dag het niveau niet meer heb, zal ik het moeten accepteren. Een plaats claimen alleen omdat ik 'de broer van' ben, zou niet goed zijn voor mij of het team. Ze gaan me niet in de ploeg houden omdat ik zijn broer ben, maar wel voor mijn eigen kwaliteiten."