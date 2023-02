Ex-Giroritwinnaar bereidt zich voor bergop: "Basso en Contador vertelden me er zoveel over dat ik de klim al kende"

Een ex-Giroritwinnaar krijgt alle ondersteuning van Ivan Basso en Alberto Contador. Moeilijk om nog betere mensen te vinden om je bij te staan in de wielerwereld.

De wielrenner waar het over gaat is Lorenzo Fortunato, die al twee keer top 15 reed in de Giro en in 2021 de veertiende etappe won. Momenteel is de Italiaan met zijn ploeg EOLO-Kometa op stage op de Teide. "Ik was er nog nooit geweest, maar Ivan Basso en Alberto Contador vertelden me er zoveel over dat ik de klim eigenlijk al kende."

Het doet de klimmer ook een verhaal uit het verleden oprakelen. "Er is een anekdote, met betrekking tot Carmine, die de massages geeft. De eerste keer dat hij me een massage gaf, beloofde hij me een keertje mee te nemen naar de Teide. Die belofte is dus gehouden."

PECHJAAR DOEN VERGETEN

Basso en Contador zijn dus de drijvende krachten achter de ploeg en hebben voor Fortunato een programma uitgetekend. Dat bevat de Ronde van Andalusië, de Gran Camiño en een Italiaans blok. "Met de Ronde van Italië als vastgelegd doel. Ik wil er onmiddellijk staan dit seizoen, want ik wil meteen proberen te winnen. Vorig jaar ging het niet goed en had ik wat pech. Ik wil nu terugkomen en opnieuw winnen."