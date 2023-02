Ook Franse ex-renner kirde van plezier door duel op WK: "Het was kunst, ik denk dat Mathieu het meer wilde dan Wout"

Het zinderende duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden kreeg al tal van superlatieven. Ook de Franse ex-renner Cyrille Guimard was in de wolken met wat hij zag.

Dat vertelt Guimarrd aan Cyclism'Actu. "Het was kunst, een spekakel tussen twee mannen wiens niveau erg dicht bij mekaar ligt. Het was als een boksmatch op een veldritparcours. Het was een echt cyclocrossparcours, met twee mannen die de toeschouwers en de tv-kijkers op hun wenken bedienden. Er was niet één van de twee die zeker kon zijn dat hij de andere kon verslaan."

OVERLEVINGSINSTINCT

Wat heeft dan toch het verschil gemaakt? "Ik denk dat Mathieu het meer wilde dan Wout. In die laatste rechte lijn was er eentje die bang was om te sterven en eentje die niet wilde doodgaan. Dit overlevingsinstinct liet Mathieu toe om ervoor te gaan zonder te rekenen."

Het is misschien wel iets wat bij Van der Poel heel natuurlijk is: die gave om het verstand even uit te zetten en daar voordeel uit te halen. "Ik denk dat Van der Poel in een gevecht met twee meer de capaciteiten heeft om chaos te creëren."