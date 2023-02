Alvarado legt Van Empel vuur aan de schenen in Lille, maar wereldkampioene wint eerste cross in regenboogtrui

Van Empel heeft haar eerste cross als wereldkampioene niet cadeau gekregen.

Wereldkampioene Fem van Empel stond toch aan de start in Lille en kwam daarvoor zelfs sneller uit vakantie uit Marrakesh. Ze verdedigde haar klassement in de Soudal Ladies Trophy van iets meer dan een minuut op Brand en twee minuten op Alvarado.

Diezelfde Alvarado, Worst en Brand waren goed van start gegaan, terwijl Van Empel pas op plek 15 het veld in dook. Maar met een handig manoeuvre, waarbij ze de buitenkant pakte, liep Van Empel heel wat rensters voorbij.

De wereldkampioene kwam weer aansluiten bij de rest en versnelde ook. Enkel Alvarado kon volgen en ook Worst kwam even later weer aansluiten. Worst moet even later wel weer lossen na enkele foutjes in het zand.

Foutjes nekken Alvarado

Alvarado moest in het wiel naar adem happen en begon enkele kleine foutjes te maken. Ze probeerde het gat van zo’n vijf meter nog te dichten in de slotronde. Op een lang recht stuk trok Van Empel nog eens stevig door, een groot genoeg gat voor de overwinning. Van Empel pakte nog uit met een zegegebaar op zijn Pidcocks. Alvarado werd tweede, Worst derde.