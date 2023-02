Het is nog anderhalve maand tot de Ronde van Vlaanderen, maar Marc Sergeant ziet al een grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

Tadej Pogacar had dit seizoen nog maar 3 koersdagen, maar hij won elke keer al. Dat was 2 keer na een solo en een keer oppermachtig op een aankomst bergop. De Sloveen is momenteel indrukwekkend en Marc Sergeant keek bij Het Nieuwsblad al naar de Ronde van Vlaanderen.

Sergeant vraagt zich af waar je Pogacar in de Ronde van Vlaanderen er kan afrijden. Ook voegde Sergeant eraan toe dat Pogacar geleerd heeft uit vorig jaar en dat hij zich niet voor een 2e keer door Mathieu van der Poel zal laten ringeloren.

Ondanks de sterkte van Pogacar vindt Sergeant niet dat de Sloveen al op voorhand gewonnen heeft. De andere toppers en hun team zullen dit jaar ook wel klaar staan. Het wordt volgens hem smullen en volgens Sergeant kan Pogacar ook ooit Parijs-Roubaix winnen.