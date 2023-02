Primož Roglič rijdt maar één koers voor hij in mei aan de start staat van de Giro

De Sloveen rijdt slechts een beperkt programma.

Zoek dit voorjaar niet te veel naar Primož Roglič in een peloton. De Sloveen heeft dit jaar een doel gemaakt van de Giro (6-28 mei) en zal zich vooral voorbereiden met hoogtestages.

Roglič viel vorig jaar in de Vuelta en moest een operatie aan zijn schouder ondergaan. Ondertussen is hij wel volledig hersteld van zijn blessure. "Alles gaat goed en ik ben gezond. We zijn aan het toewerken naar de Giro", zegt Roglič bij RTV Slovenija.

Enkel Catalonië voor de Giro

De Ronde van Catalonië (20-26 maart) wordt de enige koers van Roglič voor hij aan de start staat van de Giro in mei. "We zullen zien hoe goed ik rijd in de Ronde van Catalonië, eind maart. Dat wordt een echte test om te kijken waar we staan. Na Catalonië heb ik opnieuw een langere hoogtestage richting de Giro."

"Er zijn meerdere redenen waarom we het zo aanpakken. Het had niet veel zin om nog wedstrijden te gaan rijden, want de data sloten niet aan bij onze wensen. Voor de Giro wordt de Ronde van Catalonië dus mijn enige koers", zegt Roglič nog. Het kopmanschap in Catalonië zal wel voor de Nederlander Wilco Kelderman zijn.