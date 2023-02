Klaas Lodewyck over de Tourploeg rond Remco Evenepoel: "Nog 2 versterkingen nodig"

Soudal Quick-Step wil op termijn met Remco Evenepoel de Tour winnen. Daarvoor moet je een sterk team hebben. Ploegleider Klaas Lodewyck stelt dat die nog versterkt moet worden.

In 2022 won Remco Evenepoel de Vuelta. Dit jaar rijdt hij de Giro en in 2024 zou hij de Tour voor het eerst rijden. Daarvoor is een goede ploeg nodig. Met Jan Hirt en Fausto Masnada deed Soudal Quick-Step al 2 goede versterkingen. "Jan Hirt zal starten in de Giro en hij is een goede versterking, maar voor de Tour moet er nog wat extra voor bergop bij", zei ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza Koers.

"We willen iemand die bergop op kop kan rijden als ze nog met 7 à 8 renners overblijven", ging Lodewyck verder. "Laurens De Plus en nog anderen kunnen dat. Maar de duur van het contract en de prijs spelen daarin een grote rol."

GEEN ZAKKENVULLER

Er zullen dus nog transfers komen. "Maar dat mag geen gok zijn", is Lodewyck duidelijk. "Het moet er boenk op zijn. Voor de Tour moet de ploeg echt wel competitief zijn. We hebben nu tijd om het juiste profiel te zoeken. Hopelijk lukt dat."

"Ook moet het iemand met de juiste ingesteldheid zijn. Het mag niet iemand zijn die denkt om de komende jaren zijn zakken te vullen. Daar zijn we niks mee", besloot Lodewyck.