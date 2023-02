Enthousiaste interviewer slaat Tim Merlier met verstomming: "Neen, ik won al in de Giro en in de Tour"

Tim Merlier pakte in Al Mirfa zijn eerste zege op World Tour-niveau van 2023, na een episch dagje koers. Maar de UAE Tour blijft natuurlijk 'maar' de UAE Tour.

Na een rit in Oman was het nu ook raak in de Verenigde Arabische Emiraten voor Tim Merlier: zege nummer twee op de weg in 2023. En de rit was ook best wel indrukwekkend te noemen, met het nodige waaierspektakel.

Het zorgde ook voor het nodige enthousiasme bij de interviewer aan de streep. Of het de zege met de hoogste kwaliteit is in de carrière van Tim Merlier? "Euh, neen. Ik heb al ritten gewonnen in de Giro en in de Tour de France", klonk het op Eurosport.

Heel zware race

"Ik pakte dus al een aantal grote overwinningen in mijn carrière, maar er zijn hier wel veel sprinters en het was een heel zware race. Ik ben blij dat ik de overwinning kon pakken."

Het moet gezegd: de erelijst van Tim Merlier is inmiddels goedgevuld met een rit in de Tour, een rit in de Giro, het Belgisch kampioenschap (2x), Brugge - De Panne, Nokere Koerse, ...