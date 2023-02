Victor Campenaerts verkent met Lotto Dstny de Omloop Het Nieuwsblad: "We hebben een ploeg waar veel teams bang van zullen hebben"

Lotto Dstny heeft het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad verkend. Victor Campenaerts gaf nadien een reactie.

"Er was niet veel speciaal aan deze verkenning. Het was goed om nog eens in groep samen te rijden", vertelde Victor Campenaerts na de verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad aan Het Laatste Nieuws.

"Het was een goede verkenning", ging Campenaerts verder. "We hebben een sterk team en als ploeg uit de 2e klasse hebben we, denk ik, een team waar veel WorldTour-teams bang van zullen hebben."

Een van de kopmannen bij Lotto Dstny is Arnaud De Lie. Hij zal er debuteren en heeft nog niet zo'n parcourskennis zoals de meer ervaren klassieke renners. "Een klassieke renner heeft gemiddeld die hellingen al 50 keer gedaan. Bij De Lie is dat 5 keer. Iedere keer dat hij een helling oprijdt, is dat mooi meegenomen", aldus Campenaerts.