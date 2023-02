"Go, go!": met zo'n vroege aanmoediging kan het niet mis, spandoek wacht op Intermarché-Belg nabij iconische Bosberg

Sommigen krijgen zodanig veel aanmoedigingen dat het niet stuk kan. Voor een Belg van Intermarché is een steunbetuiging op een cruciaal parcours in de Omloop nu reeds een zekerheid.

Heel wat ploegen en renners zijn vandaag nog gaan verkennen. Onder hen ook Arne Marit, die eind vorig seizoen de overstap maakte van Sport Vlaanderen-Baloise naar Intermarché-Circus-Wanty. Een mooie stap vooruit toch wel, zeker gezien de sterke start die zijn huidige werkgever dit seizoen ook weer gemaakt heeft.

Arne Marit zal in de klassiekers zeker iets willen laten zien en heeft ook wel een enthousiaste schare fans. Het Nieuwsblad heeft al een spandoek opgemerkt dat vlak voorbij de Bosberg, één van de cruciale punten in het parcours, hangt en boekdelen spreekt: "Go Arne Go Go!!" Met daarboven de Belgische driekleur.

GEEN TOEVAL

Het is geen toeval dat het spandoek uitgerekend op die plek geplaatst is, Marit koerst daar in eigen regio. Zijn supporters zijn er wel vroeg bij, aangezien het daar al hangt twee dagen voor het peloton daar passeert.