Dylan Teuns geeft forfait voor de Omloop Het Nieuwsblad

Dylan Teuns zal niet aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad staan. Hij is ziek.

Israël-Premier Tech zal het zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad met een kopman minder moeten doen. Dylan Teuns moest ziek afzeggen. Aan Het Nieuwsblad vertelde ze dat hij in de Ruta del Sol al van de sinussen last had en in de nacht van maandag op dinsdag brak alles door.

Woensdag had Teuns ook niet gefietst en donderdag deed hij een poging, maar dat was geen succes. Zo is uitzieken de enige optie. Daarna kan hij pas aan wedstrijden denken.

Voor Teuns is het het 2e jaar op rij dat hij de Omloop moet missen. In 2022 gaf hij door corona forfait. Teuns wordt vervangen door de Israëlier Guy Sagiv. Zo zal Sep Vanmarcke de enige kopman bij Israël-Premier Tech zijn.